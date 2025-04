Roberto De Zerbi après la victoire face à Toulouse : « Ça a été une semaine pesante pour nous »

La grève, ça fatigue.

Malade ces dernières semaines d’un point de vue sportif et confronté à des remous en interne, l’Olympique de Marseille a regagné en confiance ce dimanche en venant à bout de Toulouse (3-2). Après avoir fait beaucoup parler à la suite de sa colère envers les joueurs après la défaite face à Reims, Roberto De Zerbi est apparu de meilleure humeur en conférence de presse d’après-match . « Je suis satisfait quand l’équipe donne tout. On peut perdre, on peut gagner, on peut faire des erreurs, mais on doit tout donner. Ce soir, j’ai vu de grands joueurs et de grands hommes, comme ce durant tout le reste de la saison, même si on a pu avoir des trous noirs par moments » , a déclaré le tacticien italien.…

FL pour SOFOOT.com