Sochaux rate le coche dans la course à la montée
Sochaux 1-1 Valenciennes
Buts : Djoco (30 e ) // Appuah (52 e S.P.)
Si proche, si loin… Mis sous pression par la victoire de Fleury, Sochaux a calé contre Valenciennes ce samedi (1-1). Les Lionceaux avaient pourtant un boulevard devant eux : VA s’est retrouvé en infériorité numérique dès la 18 e minute avec le carton rouge d’Alexi Koum Mbondo, et Kapit Djoco a ouvert le score à la demi-heure de jeu (1-0, 30 e ) .…
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