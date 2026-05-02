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Le jour où Zinédine Zidane a frappé Marcel Desailly
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 20:24

Le jour où Zinédine Zidane a frappé Marcel Desailly

Le jour où Zinédine Zidane a frappé Marcel Desailly

18 septembre 1993, Olympique de Marseille-Bordeaux. Les Phocéens l’emportent, mais ce n’est pas ce que Marcel Desailly a retenu le plus. Dans les colonnes de L’Équipe , l’ancien défenseur central a en effet raconté comment Zinédine Zidane (alors joueur des Girondins) l’avait frappé : « On est jeunes… il me met un coup de poing sur un corner parce que je l’ai chiquoté avec mon coude. Il s’est un peu vengé mais on n’en a jamais reparlé. En équipe de France, j’étais prêt à mourir pour lui sur le terrain, pour le protéger et lui permettre de s’exprimer. »

Les hanches de ZZ, un secret bien gardé

Ni avare en compliments ni rancunier, l’ex-arrière central a également livré le secret de ZZ (qu’il considère comme le partenaire « le plus fort  » de sa carrière) : « Ziz’ relevait le niveau de nos entraînements. Il y avait aussitôt une attention différente dans la technicité. Quand il était là, on s’appliquait. Son toucher de balle, ses contrôles au sol, dans les airs et son utilisation du ballon étaient juste magiques. La magie ce sont ses hanches super flexibles, ses changements de direction. Un artiste exceptionnel à qui vous donnez le ballon et lui demandez d’inventer quelque chose. »

FC pour SOFOOT.com

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