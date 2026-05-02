Naples facilite la vie de l'Inter

Côme 0-0 Naples

Même pas obligé de gagner ! Après avoir observé Naples concéder le nul à Côme dans un match comptant pour la 35 e journée de Serie A, l’Inter n’a besoin que d’un seul point contre Parme pour être couronnée championne d’Italie. Il faut dire que les visiteurs n’ont pas montré grand-chose ce samedi soir, et ne méritaient pas franchement de l’emporter.

Milinkovic-Savic fidèle au poste

En effet, les hommes d’Antonio Conte ont laissé la possession de balle (environ 43% à 57%) et les occasions (un tir cadré à cinq, huit frappes à seize) à l’adversaire. Muni de sa barbe bien fournie, c’est donc Vanja Milinkovic-Savic qui a dû se distinguer pour éviter la défaite des siens… bien aidé, il est vrai, par ses défenseurs quand il était battu en début de rencontre.…

FC pour SOFOOT.com