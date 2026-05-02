Arsenal relègue City à six points
Arsenal 3-0 Fulham
Buts : Gyökeres (9 e , 45 e +4), Saka (40 e )
Sur tous les fronts. Avant de se remettre dans le bain de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, Arsenal a roulé sur son voisin Fulham en Premier League (3-0). Le renard des surfaces Viktor Gyökeres a fait le plein de confiance en marquant deux fois : d’abord du gauche, sur un centre de Bukayo Saka – auteur d’un crochet dévastateur sur Jiménez – puis de la tête, sur un centre de Leandro Trossard.…
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