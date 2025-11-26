Robert Sanchez sait où se cache Lamine Yamal
C’est dans la poche.
Sèchement battu par Chelsea ce mardi soir en Ligue des champions (3-0) pour le compte de la cinquième journée, le FC Barcelone n’a pas pu compter sur son crack Lamine Yamal. Aligné sur l’aile droite comme à son habitude, le jeune Espagnol a été muselé pendant toute la rencontre par son vis-à-vis Marc Cucurella . Bien aidés par ses coéquipiers, le latéral gauche des Blues l’a parfaitement cadré, fermant tous les espaces et l’empêchant de développer son jeu.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer