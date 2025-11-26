 Aller au contenu principal
Robert Sanchez sait où se cache Lamine Yamal
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 11:39

C’est dans la poche.

Sèchement battu par Chelsea ce mardi soir en Ligue des champions (3-0) pour le compte de la cinquième journée, le FC Barcelone n’a pas pu compter sur son crack Lamine Yamal. Aligné sur l’aile droite comme à son habitude, le jeune Espagnol a été muselé pendant toute la rencontre par son vis-à-vis Marc Cucurella . Bien aidés par ses coéquipiers, le latéral gauche des Blues l’a parfaitement cadré, fermant tous les espaces et l’empêchant de développer son jeu.…

CDB pour SOFOOT.com

