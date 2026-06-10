Robert Pirès devient ambassadeur du FC Metz

L’ambassadeur préféré de ton ambassadeur préféré. Robert Pirès devient le grand ambassadeur du FC Metz , comme l’a annoncé le club mosellan dans un communiqué. L’ancien international français connaît bien les lieux. Révélé sous les couleurs messines, qu’il a portées entre 1992 et 1998 avec 198 matchs disputés, Pirès avait ensuite quitté le club pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Son attachement aux Grenats est tel que son jubilé sera organisé à Saint-Symphorien, le 6 octobre 2026 .

Robert Pirès nommé Grand Ambassadeur du FC Metz 🇱🇻 Le FC Metz est heureux d’annoncer la nomination de Robert Pirès en qualité de Grand Ambassadeur du Club, une volonté forte du Président Bernard Serin.…

MJ pour SOFOOT.com