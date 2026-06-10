Benfica tient déjà le remplaçant de Mourinho

D’une pierre deux coups. À peine quelques heures après avoir officialisé le départ de José Mourinho vers le Real Madrid, le SL Benfica tient déjà son successeur . Le club lisboète a annoncé sur ses réseaux sociaux et son site Internet ce mardi soir la nomination de Marco Silva , qui a paraphé un bail de deux saisons, assorti d’une année en option.

Acordo com Marco Silva A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf…

VM pour SOFOOT.com