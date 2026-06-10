Une bonne nouvelle pour le RC Lens

Comme une lettre à la poste. Dans un communiqué, le Racing Club de Lens a annoncé avoir passé son audition devant la DNCG sans qu’aucune mesure ne soit prononcée. Une bonne nouvelle pour les supporters, qui pourront continuer à chanter Les Corons sans trembler pour le mercato. Bon, ils ont quand même d’autres raisons de trembler avec le départ de leur entraîneur Pierre Sage.

DNCG : absence de mesure pour le Racing. ▶️ https://t.co/oVr2eh2QKs#RCLens…

MJ pour SOFOOT.com