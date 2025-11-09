Robert Lewandowski porte le Barça face au Celta

Celta de Vigo 2-4 FC Barcelone

Buts : Carreira (12 e ), Iglesias (43 e ) pour le Celta // Lewandowski (10 e sp, 37 e , 74 e ), Yamal (45 e +4) pour le Barça

Après les deux points perdus par le Real Madrid dans le derby face au Rayo, le FC Barcelone ne s’est pas manqué face à un dangereux Celta qui sortait de deux victoires de rang en Liga et d’un succès de prestige contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa.…

JD pour SOFOOT.com