Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS

No place like home. Transféré au Fire de Chicago fin juin, Robert Lewandowski a pris son temps pour prendre ses marques en MLS. Mais après deux galops d’essai à l’extérieur contre l’Inter Miami (défaite 3-2) et le New York City FC (défaite 3-1), le vétéran polonais (37 ans) a montré qu’il en avait encore sous le capot.

La victoire à lui tout seul

Pour sa première au Soldier Field de Chicago, Lewandowski n’a pas fait dans la dentelle ce samedi soir. Pourtant, c’est bien Charlotte qui ouvre le score, grâce à un penalty transformé par Pep Biel à la 18 e . Deux minutes plus tard, le Polonais égalise d’une frappe rasante à l’entrée de la surface, sur laquelle le gardien adverse se montre trop lent à la détente. …

JD pour SOFOOT.com