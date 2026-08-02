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Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 09:40
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Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS

Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS

No place like home. Transféré au Fire de Chicago fin juin, Robert Lewandowski a pris son temps pour prendre ses marques en MLS. Mais après deux galops d’essai à l’extérieur contre l’Inter Miami (défaite 3-2) et le New York City FC (défaite 3-1), le vétéran polonais (37 ans) a montré qu’il en avait encore sous le capot.

La victoire à lui tout seul

Pour sa première au Soldier Field de Chicago, Lewandowski n’a pas fait dans la dentelle ce samedi soir. Pourtant, c’est bien Charlotte qui ouvre le score, grâce à un penalty transformé par Pep Biel à la 18 e . Deux minutes plus tard, le Polonais égalise d’une frappe rasante à l’entrée de la surface, sur laquelle le gardien adverse se montre trop lent à la détente.

JD pour SOFOOT.com

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