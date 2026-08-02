Danny Welbeck rempile en Premier League et pourrait casser un record avec son nouveau club

35 ans et toutes ses dents. Danny Welbeck n’est pas prêt de raccrocher. Après une nouvelle saison complète avec Brighton (40 matchs, 14 buts), le milieu de terrain quitte le Sussex pour s’engager avec le Chelsea de Xabi Alonso jusqu’en 2028. « « Quand on apprend que Chelsea s’intéresse à vous, on est rempli d’une immense fierté », a déclaré l’intéressé au moment de sa signature . « J’ai cette flamme qui brûle en moi et je suis prêt à tout donner pour ce club afin de rendre tout le monde fier. »

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JD pour SOFOOT.com