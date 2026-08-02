 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mathieu Bodmer salue une mesure forte de la mère de Kylian Mbappé pour les jeunes du SM Caen
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 10:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Mathieu Bodmer salue une mesure forte de la mère de Kylian Mbappé pour les jeunes du SM Caen

Mathieu Bodmer salue une mesure forte de la mère de Kylian Mbappé pour les jeunes du SM Caen

« Parlez-vous ! » Nommé directeur du football du SM Caen cet été, Mathieu Bodmer a une mission : « développer le club » en Ligue 3 pour lui faire atteindre son objectif de « retrouver la Ligue 2 » , tout en refusant « les promesses irréalistes » : « Moi, je raisonne sur quatre ans. Si on remonte dans deux ans, ce ne sera pas un échec . De toute façon, l’actionnaire ne m’a fixé aucun classement précis », explique-t-il dans un entretien à L’Equipe publié ce dimanche.

Rangez les portables

Cet actionnaire, c’est la famille Mbappé, arrivée en Normandie à l’été 2024. Depuis, le club a terminé 18e de Ligue 2 et fini son premier exercice dans l’ex-National 1 à la 8 e place. L’opération remontée passe donc par une réduction des moyens alloués et un accent mis sur la formation. « Leur projet avec les jeunes m’intéresse, s’enthousiasme Bodmer. Vous verriez ce qui est mis en place dans la scolarité, l’hébergement, la nutrition, l’accompagnement humain… » Un exemple ? « Fayza [Lamari, la mère de Kylian Mbappé, NDLR] a interdit le téléphone portable au centre de formation. C’est une décision formidable, les jeunes discutent et vivent ensemble. »

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Danny Welbeck rempile en Premier League et pourrait casser un record avec son nouveau club
    Danny Welbeck rempile en Premier League et pourrait casser un record avec son nouveau club
    information fournie par So Foot 02.08.2026 10:38 

    35 ans et toutes ses dents. Danny Welbeck n’est pas prêt de raccrocher. Après une nouvelle saison complète avec Brighton (40 matchs, 14 buts), le milieu de terrain quitte le Sussex pour s’engager avec le Chelsea de Xabi Alonso jusqu’en 2028. « « Quand on apprend ... Lire la suite

  • Le Malien Mamadou Sangaré, lauréat du prix Marc-Vivien Foé, part pour Brentford
    Le Malien Mamadou Sangaré, lauréat du prix Marc-Vivien Foé, part pour Brentford
    information fournie par France 24 02.08.2026 10:12 

    Le lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2026 Mamadou Sangaré quitte le RC Lens et rejoint l'Angleterre. Auteur d'une belle saison avec les Sang et Or, le Malien a été vendu au club anglais pour 48 millions d'euros, un record pour le RC Lens.

  • Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS
    Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS
    information fournie par So Foot 02.08.2026 09:40 

    No place like home. Transféré au Fire de Chicago fin juin, Robert Lewandowski a pris son temps pour prendre ses marques en MLS. Mais après deux galops d’essai à l’extérieur contre l’Inter Miami (défaite 3-2) et le New York City FC (défaite 3-1), le vétéran polonais ... Lire la suite

  • Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure
    Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure
    information fournie par So Foot 02.08.2026 00:21 

    Pluie de cartons rouges. Dans ce groupe de la mort de la CAN 2026 il fallait l’emporter à tout prix pour les quatre équipes pour continuer d’avoir des ambitions dans cette compétition. Ce sont finalement le Malawi et le Nigeria qui signent les bons coups du jour. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank