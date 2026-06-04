Robert Duverne n'avait que de l'amour pour Zinédine Zidane après son coup de boule

Robert Duverne n'avait que de l'amour pour Zinédine Zidane après son coup de boule

Bisou Zizou. Il y a 20 ans, l’équipe de France perdait aux tirs au but la finale du Mondial face à l’Italie sur la pelouse du Stade olympique de Berlin. Un match marqué par une image qui reste encore dans toutes les mémoires : le coup de tête assené par Zinédine Zidane à Marco Materazzi .

Deux décennies plus tard, dans un documentaire de L’Equipe consacré à l’épopée allemande des Bleus, le préparateur physique de la sélection Robert Duverne revient sur cet « incident » rentré depuis dans l’histoire du foot français.…

JD pour SOFOOT.com