Robert Duverne n'avait que de l'amour pour Zinédine Zidane après son coup de boule
Bisou Zizou. Il y a 20 ans, l’équipe de France perdait aux tirs au but la finale du Mondial face à l’Italie sur la pelouse du Stade olympique de Berlin. Un match marqué par une image qui reste encore dans toutes les mémoires : le coup de tête assené par Zinédine Zidane à Marco Materazzi .
Deux décennies plus tard, dans un documentaire de L’Equipe consacré à l’épopée allemande des Bleus, le préparateur physique de la sélection Robert Duverne revient sur cet « incident » rentré depuis dans l’histoire du foot français.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer