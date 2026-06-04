Manchester City menace de poursuivre le concurrent de Florentino Pérez

C’est la course à l’échalote pour la présidence du Real Madrid. Tandis que Florentino Pérez annonçait ce mercredi soir l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène en cas de réélection, son opposant Enrique Riquelme a lui aussi fait de grandes promesses.

Invité à l’émission El Hormiguero , l’homme d’affaires espagnol promettait quant à lui les arrivées de Rodri, mais surtout d’Erling Haaland , se présentant même sur le plateau avec un maillot du Real Madrid floqué au nom de l’attaquant norvégien. Le candidat a même annoncé « rembourser les cotisations de tous les socios » s’il ne tenait pas ses promesses.…

OC pour SOFOOT.com