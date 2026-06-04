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Bobby Tambling, légende de Chelsea, est décédé
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 11:03

Bobby Tambling, légende de Chelsea, est décédé

Bobby Tambling, légende de Chelsea, est décédé

Légende de Chelsea, où il a évolué entre 1959 et 1970, Bobby Tambling est décédé ce jeudi à l’âge de 84 ans.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de Chelsea

Avec 202 buts inscrits en 370 matchs , le natif de Storrington a longtemps été le meilleur buteur de l’histoire des Blues , avant d’être dépassé par Frank Lampard en 2013, auteur de 211 réalisations avec le club londonien.…

MJ pour SOFOOT.com

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