L'épouse de Marquinhos révèle son plus gros traumatisme

O trauma . Qui tireras les penaltys pour le Brésil lors de ce Mondial ? Probablement pas Marquinhos. Et pour cause, le défenseur international du Paris Saint-Germain a un énorme traumatisme en la matière . C’est ce qu’a révélé son épouse Carol Cabrino à la chaîne brésilienne Globo, dans le cadre d’un documentaire consacré aux WAGS do Brazil .

« Il pleurait sous sa couette »

Pas besoin de remonter à l’enfance pour trouver les racines du mal, seulement au Mondial 2022 . En quart de finale, face à la Croatie, le Brésil s’effondre lors de la séance de tirs au but fatidique, à cause notamment d’un raté de… Marquinhos , qui prive la Seleçao d’une place dans le dernier carré.…

JD pour SOFOOT.com