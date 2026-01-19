Robben n’aime pas qu’on compare le duo Díaz-Olise à celui qu'il formait avec Ribéry

La Brigade anti-contrefaçon en opération. Lors de la Legends Cup du FC Bayern, Arjen Robben et Franck Ribéry se sont exprimés dimanche au sujet des comparaisons entre le duo Luis Díaz-Michael Olise et eux-mêmes .

Le champion d’Allemagne en titre domine actuellement à nouveau la Bundesliga et a humilié samedi dernier le troisième du classement, le RB Leipzig, sur le score de 5-1. Une part décisive de cette impressionnante domination bavaroise revient au duo d’ailiers Díaz-Olise : après 18 journées en Bundesliga, le Colombien a été décisif 19 fois (9 buts et 10 matchs) et le Français (25).…

JE pour SOFOOT.com