Quel stade pour la finale de la Coupe de France ?
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 21:41

Où devra aller Emmanuel Macron pour tester sa cote de popularité ? Alors que Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice se disputent le trophée de la Coupe de France, personne ne sait encore où se jouera la finale. En raison de travaux en Île-de-France, les transports en commun sont impactés et le match ne pourra pas avoir lieu le samedi 23 mai prochain au Stade de France .

La FFF milite pour le Stade de France

Il existe deux solutions : choisir une autre date, en l’occurrence le vendredi 22 mai, ou un autre lieu, loin de la capitale. Selon L’Équipe , c’est le Groupama Stadium qui tient la corde depuis l’élimination lyonnaise en quarts de finale. Les Gones obstruaient vraiment le calendrier car ils sont encore en course en Ligue Europa, dont la finale se joue le mercredi 20 mai.…

EL pour SOFOOT.com

