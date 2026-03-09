Les joueuses iraniennes n’ayant pas chanté l’hymne ont obtenu l’asile en Australie

Un geste qui vaut mille mots. Il y a une semaine, les joueuses de l’équipe nationale féminine d’Iran ont refusé de chanter leur hymne, en plein contexte de guerre au Moyen-Orient, avant le coup d’envoi de leur entrée en lice en Coupe d’Asie, en Australie. Un silence qui pourrait avoir de terribles persécutions puisqu’elles ont été considérées « traîtresses en temps de guerre » par la télévision d’État.

Cinq joueuses hebergées

Après trois défaites en autant de matchs dans cette compétition, les Iraniennes devraient rentrer chez elles, mais la situation est évidemment trop brûlante pour cela. Tony Burke, ministre de l’Intérieur australien, a ainsi annoncé que son pays leur offrait l’asile. « Elles peuvent rester en Australie , elles sont en sécurité ici et il faut qu’elles se sentent comme chez elles » , a-t-il indiqué.…

EL pour SOFOOT.com