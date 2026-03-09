Reims s'offre un nul miraculeux à Dunkerque

Dunkerque 1-1 Reims

But : Robinet (40 e ) pour les Nordistes // Nakamura (90 e +5) pour les Champenois

Au bout de la nuit. D’un côté, l’USL Dunkerque, une équipe qui n’avait gagné qu’un seul de six derniers matchs, de l’autre, le Stade de Reims, qui restait sur quatre matchs nuls et vierges. Comme l’affiche n’était déjà pas assez sexy, le brouillard s’est invité et a retardé le coup d’envoi. Il était logique que ce choc entre clubs malades ne donne aucun vainqueur (1-1). Ça n’arrange personne, ni les Nordistes, qui restent scotchés à la septième place, ni les Champenois, quatrièmes, qui voient tout de même Saint-Étienne et Troyes s’envoler en tête.…

EL pour SOFOOT.com