Malgré une enquête interne, Cabaye confirmé au centre de formation du PSG

Plus de peur que de mal. Ciblé par une enquête interne du CSE du Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye a vu, ces derniers jours, son poste de directeur sportif du centre de formation du club être plus que remis en question. Il lui est reproché d’être responsable de nombreux dysfonctionnements , notamment à propos d’un climat jugé pesant en interne, entraînant plusieurs arrêts de travail de salariés et une visite de l’inspection du travail en octobre.

Pas de sanction, mais de nouvelles mesures

D’après les informations de L’Équipe , le club a maintenu sa confiance envers son ancien milieu de terrain , même s’il n’a pas échappé un petit avertissement. Contacté par le quotidien, le PSG « considère que les décisions prises sont proportionnées » . Lucas Vigneron, responsable des opérations du centre de formation, également visé par l’enquête, n’écope, lui aussi, d’aucune sanction.…

EL pour SOFOOT.com