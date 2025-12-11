Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux
Dire que la CAN n’a même pas commencé…
Riyad Mahrez a encore dû jouer les community managers de crise. Une vidéo d’entraînement, un 13,4 sorti de nulle part, et X s’est lancé dans des équations de VMA comme si le Ballon d’or se jouait au cardio-fréquencemètre.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
