 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 14:57

Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux

Riyad Mahrez répond à ses détracteurs sur les réseaux

Dire que la CAN n’a même pas commencé…

Riyad Mahrez a encore dû jouer les community managers de crise. Une vidéo d’entraînement, un 13,4 sorti de nulle part, et X s’est lancé dans des équations de VMA comme si le Ballon d’or se jouait au cardio-fréquencemètre.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Australie: un parachutiste survit à un accident en plein saut
    Australie: un parachutiste survit à un accident en plein saut
    information fournie par AFP Video 11.12.2025 15:22 

    Une vidéo du 20 septembre diffusée par les autorités australiennes en décembre à l'issue d'une enquête, montre le moment où un parachutiste s'est retrouvé suspendu à la queue de l'avion. Le parachutiste a survécu à l'accident.

  • Antonio Conte fait passer un message à ses dirigeants
    Antonio Conte fait passer un message à ses dirigeants
    information fournie par So Foot 11.12.2025 15:01 

    Neuf recrues cet été, pas assez pour faire le Conte. Deuxième de Serie A à égalité de points avec le leader l’AC Milan, le Napoli affiche une forme complètement différente en Ligue des champions . À l’image de Villarreal (3 e en Liga, avant-dernier en Ligue des ... Lire la suite

  • Comment s'exprime la Mbappé-dépendance au Real Madrid ?
    Comment s'exprime la Mbappé-dépendance au Real Madrid ?
    information fournie par So Foot 11.12.2025 13:17 

    Lors du revers du Real Madrid face à Manchester City en phase régulière de Ligue des champions ce mercredi (1-2), l'absence de Kylian Mbappé s'est grandement fait ressentir. De par ses performances individuelles de grande classe, l'international français est essentiel ... Lire la suite

  • Le FC Nantes officialise son changement de coach
    Le FC Nantes officialise son changement de coach
    information fournie par So Foot 11.12.2025 12:51 

    Pas de Kombouaré à l’horizon. C’était annoncé, c’est désormais officiel. Luis Castro a été licencié ce jeudi matin de son poste d’entraineur du FC Nantes , six mois après son arrivée. Une éviction qui fait suite aux mauvais résultats du club ligérien, encore battu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank