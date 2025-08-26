Rio Ngumoha écrit déjà l'histoire de Liverpool
Le premier carnaval de Rio.
Ce lundi soir, Newcastle et Liverpool ont offert le premier frisson de la saison de Premier League. Après un match spectaculaire, marqué par l’expulsion d’Anthony Gordon juste avant la pause, les Reds sont venus éteindre Saint-James Park au bout du temps additionnel grâce au premier but du tout jeune Rio Ngumoha pour ses premières minutes dans le championnat anglais.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
