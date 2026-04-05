Rio Mavuba pense que Bordeaux va monter en Ligue 3

Rio bravo pour l’optimisme. Pour la première de Rio Mavuba sur le banc samedi soir, Bordeaux s’est imposé face à Locminé avant que des supporters du groupe Ultramarines ne décident d’aller se castagner dans l’espace partenaire du club morbihannais. Au lendemain de cette victoire, le nouvel homme de main des Girondins, toujours consultant pour TF1, était sur le plateau de Téléfoot.

6 points de retard et un match en plus

« La route a été longue, mais quand il y a la victoire, ça fait toujours du bien pour récupérer », déclarait-il à son arrivée sur le plateau d’une des émissions favorites d’Emmanuel Macron qui s’arrêtera à la fin de la saison . Questionné si oui ou non son équipe allait se hisser en Ligue 3, Rio Mavuba a lâché un « oui » avec un grand sourire. …

MBC pour SOFOOT.com