Finale royale en Coupe de France

Strasbourg 0-6 OL Lyonnes

Buts : Svava (3 e ), Katoto (5 e , 44 e S.P.), Renard (30 e S.P.), Hegerberg (34 e ), Shrader (74 e )

C’est ce qu’on appelle une belle semaine . Après les quatre buts passés à Wolfsburg jeudi, l’OL Lyonnes en a inscrit six à Strasbourg en demi-finales de la Coupe de France (0-6). Le Racing n’a jamais eu le temps d’espérer : les Fenottes comptaient déjà deux buts d’avance au bout de cinq minutes . Muette lors des quatre derniers matchs, Marie-Antoinette Katoto en a profité pour inscrire un doublé. Ada Hegerberg a aussi renoué avec le but , alors qu’elle n’avait plus marqué depuis le 14 février.…

QB pour SOFOOT.com