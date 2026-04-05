Maxwell compare Nuno Mendes à une légende brésilienne

Le meilleur latéral du monde ? Toujours plus impressionnant cette saison avec le PSG, Nuno Mendes s’apprête à retrouver Liverpool , contre qui il avait brillé la saison passée. L’occasion pour un autre ancien latéral du club de la capitale d’analyser la progression du Portugais… tout en osant de sacrées comparaisons. « Je suis brésilien, quand je regardais Roberto Carlos je me disais aussi « Waouh ! » . Le foot est en train de changer. Aujourd’hui, même parmi les défenseurs centraux, il y a des joueurs capables de contenir leurs adversaires tout en étant décisifs comme des attaquants » , affirme ainsi Maxwell dans les colonnes de L’Equipe .

Plutôt Roberto Carlos ou Marcelo ?

Puissance, qualités techniques ou tactiques, polyvalence : le Nuno Mendes version 2025-2026 convoque de nombreux souvenirs d’illustres joueurs ayant illuminé leur couloir gauche . « Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou , poursuit Maxwell. Lequel a d’autres noms à évoquer. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d’un latéral capable d’aller extérieur, intérieur, d’être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins. » …

TB pour SOFOOT.com