Rio Ferdinand exige qu’on lui rende la médaille de champion d’Angleterre 2012

Rio répond enfin. Vendredi dernier, Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League . Depuis, les accusations de corruption ne cessent de pleuvoir sur le board des Skyblues .

Djibril Cissé s’est même défendu lundi d’avoir favorisé Manchester City lors de la dernière journée de la Premier League 2011-2012 alors que le Français évoluait à QPR. C’est au tour de Rio Ferdinand de s’insurger et de réclamer la médaille de champion d’Angleterre 2012 suite à la condamnation de Manchester City. …

MB pour SOFOOT.com