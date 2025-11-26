Rien ne va plus à Bastia
Bastia perd jusqu’à la patience
0-2 contre Laval à Furiani, dans un match en retard de la 11 e journée, et encore une soirée où Bastia n’a pas trouvé le bouton « exister ». Lanterne rouge, dix défaites en quinze journées , et les supporters ont déjà la tête dans la Plaine orientale en train de se demander si le National est diffusé sur une chaîne connue.…
MH pour SOFOOT.com
