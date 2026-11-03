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Revoilà William Saliba !
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 14:46

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Revoilà William Saliba !

Revoilà William Saliba !

Guess who’s back . Arsenal va enfin pouvoir compter sur William Saliba, blessé depuis l’été dernier et un triste soir de fête nationale au cours duquel l’ancien Marseillais avait dû abandonner ses coéquipiers lors de la demi-finale du Mondial face à l’Espagne.

Touché au dos depuis plusieurs mois, le défenseur de 25 ans s’était forcé, malgré la douleur, à enchaîner les rencontres à un rythme effréné, en club comme en sélection. Le club du nord de Londres a annoncé le retour de son précieux numéro 2 à travers une vidéo postée sur Instagram ce mardi : « Regardez qui est de retour », a légendé Arsenal sur sa publication.…

MB pour SOFOOT.com

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