Aidons Michael Carrick à rester positif avec Manchester United

« Vous allez peut-être me prendre pour un fou, vu les résultats qu’on a eus et tout ce qui se passe, mais j’ai vraiment hâte de disputer le match de mardi. » Il reste au moins l'optimisme à Michael Carrick pour essayer de sauver Manchester United, alors aidons le coach mancunien à rester positif malgré les défaites et les matchs pourris de son équipe.

→ Se souvenir de son doublé contre la Roma en 2007

Avril 2007, c’est une époque où il faut encore se faire tout discret quand on glisse un bulletin pour l’extrême droite dans une urne et c’est aussi une période où voir Manchester United en quarts de finale de Ligue des champions est tout sauf une surprise. Battus 2-1 à l’aller par la Roma de Francesco Totti, l’équipe de Sir Alex Ferguson renverse la table et un peu plus encore : 7-1, boum. Un but de Wayne Rooney, deux de Cristiano Ronaldo et surtout un doublé d’un certain Michael Carrick (quelle praline des 30 mètres !), soit la moitié de ses pions dans la compétition reine. À 45 ans, l’ancien milieu anglais a peut-être quelques restes et peut toujours rechausser les crampons pour redevenir le cauchemar de la Roma, apprendre à ses joueurs à former une équipe et refaire de Manchester United un club qui fait peur dans le bon sens du terme.

→ Se mettre en tête de gagner la Ligue des champions

Et si Manchester United parvenait à remonter la pente en remportant la Ligue des champions ? Dans l’histoire du football anglais, certains clubs du Royaume ont réalisé l’exploit inattendu de rafler la coupe aux grandes oreilles sans pour autant figurer tout en haut du championnat. En 2012, Chelsea remporte la compétition à la surprise générale en finissant sixième de Premier League, tandis que la machine à remonter le temps peut nous emmener jusqu’en 1982, année à laquelle Aston Villa gagne la C1 en ne terminant qu’à la 11 e place. Alors oui, MU a paumé contre l’Atlético de Madrid et Côme, mais il reste la brillantissime victoire inaugurale contre Sabah pour se dire que deux succès et un nul peuvent suffire à sortir de cette phase de ligue interminable. Et cette fois, pas de Tottenham pour contrecarrer leurs plans en finale.…

MB pour SOFOOT.com