Reversé en Ligue Conférence, Trabzonspor refuse la démission de son entraîneur
« Bonsoir, non ». À 1h42 du matin ce vendredi, Trabzonspor a publié un communiqué dans lequel il refusait la démission déposée par son entraîneur Fatih Tekke , évoquant « l’intensité émotionnelle » de la débâcle face à Ferencváros en barrage retour de Ligue Europa (4-0, 5-0 en cumulé). L’entraîneur turc, qui a toujours dirigé au pays et était arrivé en mars 2025 sur le banc du nouveau club de Mohamed Salah, avait déclaré quitter ses fonctions en direct à la télévision après la rencontre.
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