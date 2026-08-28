La surprise du mercato espagnol : Álvaro Morata signe en Liga 2

Objectif : faire le tour des clubs de Madrid. Après avoir été formé à l’Atlético de Madrid, post-formé à Getafe et surtout au Real Madrid avant de jouer en professionnel pour les deux plus gros clubs de la capitale espagnole (2013-2014 et 2016-2017 avec les Merengues pour autant de Ligue des champions, 2019-2020 et 2022-2024 avec les Colchoneros ), Álvaro Morata signe à Leganés. Avec un prêt d’une saison en provenance de Côme , que l’attaquant de 33 ans avait rejoint l’an dernier sans être dans le onze (30 matchs, 8 titularisations), son arrivée est accompagnée d’une option d’achat.

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NB pour SOFOOT.com