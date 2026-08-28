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Rafael Leão ira rugir avec les lions de Galatasaray
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 18:41
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Rafael Leão ira rugir avec les lions de Galatasaray

Rafael Leão ira rugir avec les lions de Galatasaray

Finalement entre « Saudi Pro League » et « Super Lig », il n’y a pas tant de différences… Rafael Leão va rejoindre le Galatasaray . Indésirable du côté de l’AC Milan, l’international portugais va filer en Turquie contre un beau chèque de 45 millions d’euros , comme l’indique Sky Sports . L’accord est également total entre le club turc et son futur joueur, qui devrait bénéficier d’un salaire à hauteur des 10 millions d’euros annuels. De son côté, Aston Villa, longtemps dans la course pour recruter l’enfant terrible du foot portugais, va se rabattre sur Ibrahim Mbaye.

Leão à Milan : que retenir ?

Le temps passe, mais ça fait bien six saisons que Leão a rejoint la capitale lombarde . Si le Portugais s’était montré très convaincant lors de ses débuts avec les Rossoneri et en particulier lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023, Leão n’aura jamais vraiment su s’imposer dans un rôle de leader du club dans les compétitions européennes, qu’il aurait dû pouvoir incarner sur ces dernières saisons. Tout de même 290 matchs joués et 80 buts plantés : on ne parlera pas de flop mais plutôt d’une petit goût d’inachevé.…

ABS pour SOFOOT.com

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