Le cas Leonardo Balerdi sur le point de trouver son épilogue

Le cas Leonardo Balerdi sur le point de trouver son épilogue

Un départ qui va faire des heureux. Pas impérial depuis deux saisons avec Marseille, Leonardo Balerdi devrait quitter le club . C’est à l’AS Roma que devrait rebondir l’international argentin aux 11 capes.

L’OM étant en nécessité absolue de vendre, verrait aussi un de ses cadres quitter le navire. D’après Foot Mercato, les deux écuries discutent d’ un prêt avec obligation d’achat à condition d’atteindre certaines conditions pour celui qui était arrivé à l’été 2020 en Provence.…

AC pour SOFOOT.com