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Le PSG en passe de céder Ibrahim Mbaye
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 17:45
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Le PSG en passe de céder Ibrahim Mbaye

Le PSG en passe de céder Ibrahim Mbaye

Le Paris Saint-Germain sait donc vendre. À en croire les informations de The Athletic, le PSG et Aston Villa seraient tombés d’accord pour le transfert du jeune Ibrahim Mbaye (18 ans). Une offre de 55 millions d’euros devrait être posée sur la table par les Villans pour satisfaire les exigences de paris.

Pas dans les plans de Luis Enrique

Poussé vers la sortie depuis quelques semaines au même titre que Bradley Barcola, le titi a tout de même joué les deux matchs de préparation de son équipe en inscrivant un but. Derrière, Luis Enrique n’a pas donné une seule petite minute de temps de jeu au gamin lors des trois premiers matchs officiels de la saison , le privant même de groupe pour le déplacement à Rennes, dimanche dernier.…

AC pour SOFOOT.com

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