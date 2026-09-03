REUTERS NEXT-Waller, de la Fed, se la joue John Lennon en lançant un appel pour « donner une chance à la désinflation »

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(Ajout de commentaires sur la politique monétaire et de nouvelles réactions des marchés aux paragraphes 2, 7-8 et 11)

* Waller est disposé à maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50% à 3,75% ce mois-ci si les données le justifient

* Il serait favorable à une hausse en septembre si l'inflation ne ralentissait pas

* Waller affirme que l'évolution de l'inflation est déterminante pour ses perspectives de politique monétaire

par Michael S. Derby et Howard Schneider

Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré jeudi que si les prochaines données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes, il serait enclin à plaider en faveur du maintien des taux d’intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

“Ma décision concernant l’orientation appropriée de la politique monétaire sera fortement influencée par ce que nous apprendrons sur l’inflation du mois d’août”, a déclaré Waller lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.

“Si les progrès se poursuivent vers notre objectif de 2%, je suis prêt à soutenir le maintien du taux directeur à son niveau actuel”, a ajouté Waller.

Il a toutefois averti qu’une trajectoire vers une hausse des taux d’intérêt restait également envisageable.

“Si l’inflation s’avère trop élevée, j’envisagerais une hausse des taux” lors de la réunion des 15 et 16 septembre, a déclaré Waller. Il a noté que le taux directeur actuel de la Fed, compris entre 3,50% et 3,75%, “ne restreint que légèrement la demande globale” et qu’“il suffirait d’une légère accélération de l’inflation pour me pousser à soutenir un resserrement de la politique monétaire”.

Waller a déclaré que l’inflation était “nettement supérieure” à l’objectif de 2%, mais a ajouté qu’elle “progressait lentement mais sûrement vers” cet objectif.

Dans des commentaires formulés après sa déclaration officielle, Waller a indiqué qu’il était enclin à faire preuve d’une certaine patience face aux données à venir, afin de confirmer que les pressions sur les prix s’atténuent.

“Je vais paraphraser John Lennon ici. Donnons une chance à la désinflation”, a déclaré Waller. En ce qui concerne la politique monétaire et son orientation face à l’inflation, “je ne vais pas dire: “attendons l’année prochaine”, mais attendons simplement de voir si la situation s’améliore ”.

L’INFLATION EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Les investisseurs anticipent une forte probabilité de hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la Fed de ce mois-ci. Ces dernières semaines, un large éventail de responsables de la banque centrale a fait part de ses inquiétudes persistantes concernant l’inflation, certains appelant à des hausses de taux tandis que d’autres se sont montrés ouverts à des mesures visant à ramener les pressions sur les prix, qui se maintiennent au-dessus de l’objectif, à leur niveau cible.

S’exprimant la semaine dernière lors du symposium économique de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City dans le Wyoming, le président de la Fed, Kevin Warsh , a indiqué que si les pressions inflationnistes ne s’atténuaient pas, la Fed prendrait probablement des mesures pour y parvenir.

Après la publication des propos de Waller, les contrats à terme sur les marchés boursiers sont restés pratiquement inchangés, tandis que les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de ce mois-ci. Ils estiment désormais que la probabilité d’une telle mesureest d’environ 50%, contre environ 60% auparavant. Les rendements obligataires, qui évoluent à l’inverse des cours, ont également baissé en raison de l’évolution des anticipations en matière de politique monétaire.

Dans ses propos de jeudi, Waller a déclaré que sa priorité en matière de politique monétaire était actuellement l’inflation, compte tenu de la bonne santé de l’économie dans son ensemble et de la relative stabilité du marché du travail.

Waller a déclaré que certains des facteurs ayant récemment contribué à la hausse de l’inflation ne devraient pas rester des moteurs importants de pression sur les prix.

“Je ne considère pas que les prix élevés de l’énergie et les droits de douane constituent actuellement une source significative de pression inflationniste persistante”, a déclaré Waller. L’impact des hausses des taxes à l’importation s’est probablement déjà répercuté sur l’économie et la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient ne semble pas se répercuter sur les autres prix, a-t-il ajouté.

Il a toutefois souligné qu’il percevait certains risques de hausse de l’inflation.

“Les prix de l’énergie ont de nouveau augmenté et restent nettement plus élevés qu’au début de l’année 2026, et l’économie est confrontée à la fois à des pressions sur les prix des biens technologiques liées au développement de l’intelligence artificielle et à la possibilité de nouvelles hausses des droits de douane.”