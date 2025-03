Réunion au sommet ce lundi pour sortir le football français de la crise

La solution miracle ?

En crise de toutes parts, le football professionnel français peut-il trouver les solutions pour remonter la pente ? C’est ce qu’espère le président de la FFF Philippe Diallo, à l’origine d’une réunion entre tous ses acteurs, ce lundi . L’objectif affiché est de « réunir toutes les parties prenantes pour partager un constat mais aussi pour une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du football professionnel ». Seront présents des représentants de la LFP, dont son président Vincent Labrune, ainsi que des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, de la DNCG et du fonds CVC. Le tout dans un contexte de vives tensions autour des droits TV.…

TB pour SOFOOT.com