Retraites : avec ou sans « déficit caché », la situation est critique, selon la Cour des comptes

Quelle est la situation financière réelle de notre système de retraites ? C'est à cette question que la Cour des comptes a dû répondre en un peu plus de trois semaines. Une mission qui n'était pas impossible, mais qui a contraint les magistrats à travailler jour et nuit sept jours sur sept. « Mission accomplie ! » s'est félicité le premier président de l'institution, Pierre Moscovici, qui a remis ce jeudi 20 février à 8 h 30 le rapport sur la situation financière et les perspectives du système de retraite au Premier ministre, François Bayrou. Ce dernier avait exigé un constat et des chiffres indiscutables afin de le présenter aux partenaires sociaux qui vont remettre sur le métier le chantier des retraites pendant les prochains mois.

L'institution était notamment attendue sur un point précis : le déficit des retraites est-il plus important que celui affiché par le Conseil d'orientation des retraites (COR), comme le pense François Bayrou, inspiré par les travaux de l'ancien inspecteur des finances Jean-Pascal Beaufret ? Pour comprendre ce débat, un petit point technique s'impose.

Le déficit affiché par le COR est le déficit stricto sensu des retraites, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les ressources du système. Le problème, c'est qu'en plus des cotisations sociales et des taxes et impôts affectés l'État (mais aussi les autres branches de la Sécurité sociale) vient compléter la partie