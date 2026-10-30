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Retourner en réserve : tremplin pour rebondir ou renvoi en enfer ?
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 00:59

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Retourner en réserve : tremplin pour rebondir ou renvoi en enfer ?

Retourner en réserve : tremplin pour rebondir ou renvoi en enfer ?

Après son entrée manquée face au Havre, le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille Keyliane Abdallah a été sanctionné et renvoyé en réserve par Bruno Genesio. Une rétrogradation qui peut être vécue comme un coup d’arrêt ou, au contraire, comme une occasion de rebondir.

Le couperet est tombé : Keyliane Abdallah évoluera avec la réserve de l’Olympique de Marseille jusqu’à nouvel ordre suite à son entrée en jeu de gringalet contre Le Havre (le score est passé de 4-1 à 4-3 quand il était sur le terrain). « Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là, cela aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère contre le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver » , déclarait Bruno Genesio au coup de sifflet final avant d’assurer qu’il allait « p rendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite. » Le technicien marseillais n’est pas passé par quatre chemins : au petit matin, l’ailier de 20 ans s’entraînait avec l’équipe Pro 2 de l’OM. Ce mercredi, il était d’ailleurs titulaire contre Strasbourg lors de la deuxième journée du Challenge espoirs.

Abdallah n’est pas l’enfant-roi insupportable dans Tintin au Pays de l’Or Noir, loin de là. Son entrée sur la pelouse du Vélodrome a été en dessous des attentes de son entraîneur, qui a sanctionné sa performance et non un écart de comportement. Par cette décision franche, Genesio, sous pression depuis le début de saison, impose son autorité à son vestiaire. Le neveu de Toifilou Maoulida ne souhaite pas contester la décision de sa hiérarchie et gardait le sourire à l’entraînement, d’après RMC Sport. Une réaction louable d’un joueur passé de buteur en Ligue Europa contre le Beşiktaş à joueur de la réserve en quelques semaines. Ce déclassement, il devra s’en relever, sous peine que ses rêves s’envolent à jamais.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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