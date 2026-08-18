Retournement de situation dans le dossier Méthalie

Vice caché. Alors que tout semblait en ordre pour que Dayann Methalie s’engage en faveur de Sunderland, son transfert est pour le moment suspendu après un souci détecté lors de sa visite médicale avec les Black Cats rapporte Le Parisien .

Un problème de dos

Selon le quotidien parisien, le latéral gauche de 20 ans aurait échoué à sa visite médicale. Les examens réalisés par Sunderland ont révélé un problème un dos pour le Toulousain . Afin de faire évaluer la nature de sa blessure, l’international français espoir serait de retour à Toulouse pour effectuer des examens médicaux complémentaires . Si un accord avait été trouvé ce week-end entre le TFC et Sunderland pour un transfert d’environ 30 millions d’euros et un contrat de cinq ans, RMC Sport rapporte que selon le Téfécé le problème détecté lors de la visite médicale n’est pas de nature à remettre en cause l’accord conclu entre les deux formations.…

LB pour SOFOOT.com