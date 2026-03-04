Retour à la compétition imminent pour Kevin De Bruyne ?
Le soleil revient dans le sud de l’Italie. Kevin De Bruyne a fait son retour à l’entraîneur collectif du Napoli ce lundi après 128 jours d’indisponibilité. Le meneur de jeu belge de 34 ans s’était blessé à la cuisse droite, suite à un penalty tiré contre l’Inter Milan, le 25 octobre dernier.
Es KDB 🔙 pic.twitter.com/FHgOPbzT1m…
CT pour SOFOOT.com
