La programmation d’OM-Lille en suspens en raison des élections municipales

Drôle d’ambiance sur la Canebière. Alors que la LFP a publié ce mercredi la programmation de la 27 e journée de Ligue 1 (du vendredi 20 au dimanche 22 mars), un point d’interrogation subsiste sur l’horaire d’OM-Lille , dont l’heure et la date seront fixés « dans les meilleurs délais » . Ce doute pourrait s’expliquer par les élections municipales, dont le second tour se tient le dimanche 22 mars.

Selon les informations de L’Équipe , la LFP aurait reçu une interdiction du ministère de l’Intérieur et de la préfecture des Bouches-du-Rhône de programmer la rencontre le dimanche à 20h45 , comme la logique l’aurait voulu en tant que principale affiche de la journée. Les pouvoirs publics craignent en effet des débordements liés à l’annonce du résultat des élections. …

CMF pour SOFOOT.com