Retour à l’entraînement pour Jamal Musiala
Pour la première fois depuis sa blessure survenue lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, Jamal Musiala a de nouveau pris part à l’entraînement collectif du Bayern Munich . En juillet, le joueur de 22 ans avait été victime d’une fracture du péroné et d’une luxation de la cheville lors du quart de finale de la Coupe du monde du Bayern face au PSG, à la suite d’un choc avec Gianluigi Donnarumma. Après la rencontre, le capitaine des Bavarois, Manuel Neuer, avait vivement critiqué le gardien parisien de l’époque : « On accepte de prendre le risque de blesser un adversaire. » …
