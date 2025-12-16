 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 19:23

Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026

Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026

Faire du Ligue 1+ avec du +.

Tous les matchs du championnat de France seront diffusée sur la plateforme de la Ligue à compter la saison 2026-2027. C’est ce qui s’est décidé ce mardi après-midi, à l’unanimité, au collège de la L1, selon les informations de L’Équipe . La chaîne va donc récupérer dès l’été prochain la neuvième rencontre, actuellement diffusée par Bein Sports le samedi après-midi.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank