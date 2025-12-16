Le palmarès The Best est quasiment un copié-coller du Ballon d’or

Très utile cette cérémonie.

Élu Ballon d’or en septembre dernier, Ousmane Dembélé a été nommé joueur de l’année FIFA lors de la cérémonie « The Best » à Doha ce mardi soir (Qatar) . Ce doublé récompense une saison exceptionnelle de l’ailier français avec le PSG, qui a soulevé la première Ligue des champions de son histoire. Présent pour recevoir son prix, à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, l’international français a glissé quelques mots doux : « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique […] J’espère revenir encore une fois l’année prochaine. » Son entraîneur, Luis Enrique, a lui été nommé meilleur entraîneur d’une équipe masculine, tandis que l’ancien portier du club de la capitale Gianluigi Donnarumma (Manchester City) est sacré meilleur gardien. Enfin le PSG a continué sa razzia avec la présence de cinq Parisiens (+ son ex-portier italien) dans le onze de l’année, à savoir Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Vitinha, Ousmane Dembélé.…

TM pour SOFOOT.com