Marouane Fellaini va travailler gratuitement pour un club belge
Dernière perm’.
De retour en Belgique pour des « raisons familiales » , Marouane Fellaini a accepté de filer un coup de main au Sporting de Charleroi , le temps de deux matchs avant la trêve en rejoignant leur staff technique. Pas de plan de carrière, pas de reconversion officielle : « L’amitié que j’ai pour le président du Sporting (Mehdi Bayat) » , résume l’ancien Diable rouge, qui connaît le dirigeant depuis leur passage commun à la Fédération belge.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
