RÉSUMÉ 2-Le FMI met en garde contre les risques pesant sur l'économie mondiale liés à la correction du marché de l'IA, à la guerre et à l'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Georgieva sur l'IA et les risques liés à la dette, paragraphes 7 et 17)

* Le FMI table sur une croissance mondiale de 3,1 % en 2026 et de 3,4 % en 2027

* Parmi les risques pesant sur les perspectives figurent la fin du boom de l'IA et l'augmentation des niveaux d'endettement

* Selon le FMI, une forte baisse des investissements dans l’IA pourrait réduire le PIB mondial de 1,1 % d’ici 2028

* Une guerre prolongée au Moyen-Orient pourrait réduire la croissance de 2027 de 0,5 point de pourcentage

* Le FMI met en garde les décideurs politiques contre tout relâchement

par David Lawder et Andrea Shalal

Le Fonds monétaire international a mis en garde mardi contre d’importants risques pesant sur la croissance et la stabilité financière, liés à une éventuelle fin du boom des investissements dans l’IA, à l’augmentation des niveaux d’endettement et à un conflit prolongé au Moyen-Orient.

Le FMI prévoit une croissance mondiale de 3,1 % pour 2026, soit une légère hausse par rapport aux 3,0 % prévus en juillet, les investissements toujours soutenus dans les infrastructures d’IA ayant compensé la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Le dernier rapport « Perspectives économiques mondiales » , publié à Bangkok lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévoit également une croissance de 3,4 % en 2027, mais ce chiffre repose sur l’hypothèse d’une réouverture du détroit d’Ormuz d’ici mars et d’un retour des conditions de transport maritime à la situation d’avant-guerre d’ici octobre 2027.

Une guerre plus longue, qui maintiendrait les cours du pétrole au-dessus de 130 dollars tout au long du premier trimestre 2027, réduirait la croissance de l’année prochaine d’un demi-point de pourcentage, a indiqué le FMI.

CORRECTION LIÉE À L'IA

Dans un autre scénario pessimiste, le FMI a indiqué qu’une forte baisse des investissements dans l’IA pourrait entraîner une chute brutale des prix des actifs, réduisant au final le PIB mondial de 1,1 % d’ici 2028, avec notamment une baisse de 1,8 % de la production américaine.

« Nous avons aujourd’hui une économie qui ne repose que sur une seule jambe, celle de l’IA », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d’un événement organisé par le Comité de Bretton Woods. « Et si cette jambe vacillait? Et si une déception survenait, entraînant potentiellement un environnement plus difficile? »

Le FMI a souligné des risques similaires dans son Rapport sur la stabilité financière mondiale , avertissant les décideurs politiques qu’ils devaient éviter toute « complaisance » pour se prémunir contre un éventuel recul des investissements dans l’IA et des valorisations boursières.

« Si des doutes surgissent quant à la monétisation de l’IA, les investissements en actions perdront de la valeur, le service de la dette pourrait devenir difficile et les engagements de revenus futurs risquent de ne pas se concrétiser », a déclaré Jason Wu, directeur adjoint de la Division de l’analyse des marchés mondiaux du FMI, lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre des réunions de Bangkok.

Une correction du marché de l’IA qui s’ensuivrait se répercuterait sur l’économie réelle, entraînant à la baisse les prix des actifs en général et la demande globale en raison d’une réduction de l’effet de richesse, a expliqué Athanasios Vamvakidis, directeur adjoint du département des marchés monétaires et des capitaux du FMI.

Cela entraînerait également une baisse des échanges commerciaux, a déclaré Silvana Tenreyro, économiste en chef du FMI. Les échanges de biens liés à l’IA ont progressé de 29 % entre 2023 et 2025, soit plus du triple du taux de croissance de 8,3 % enregistré par le commerce mondial sur la même période. Sans ces échanges liés à l’IA, la croissance globale du commerce n’aurait été que de 4,6 %, a-t-elle précisé.

Parmi les préoccupations soulevées à Bangkok figurent également les risques de cybersécurité liés à l’IA. Elles interviennent alors que les régulateurs bancaires intensifient leurs efforts pour maîtriser les risques liés à l’IA. Selon Reuters , les principaux régulateurs américains interrogent les banques sur leur utilisation de modèles d’IA avancés, tandis que les régulateurs européens font pression sur les banques pour qu’elles renforcent leurs plans de reprise.

UNE RÉCESSION PEU PROBABLE

Mais même la forte baisse de la production observée dans le scénario le plus pessimiste en matière de risques liés à l’IA n’était pas susceptible de ramener la croissance à des niveaux correspondant à une récession mondiale, a déclaré à Reuters, lors d’un entretien, Petya Koeva Brooks, directrice adjointe de la recherche au FMI.

PROBLÈMES BUDGÉTAIRES ET OBLIGATAIRES

Les rapports du FMI et les participants à la réunion ont également mis en avant les risques liés aux niveaux élevés de dette publique et à la hausse des rendements obligataires, qui pourraient encore s’accentuer sous l’effet des pressions inflationnistes liées à la guerre, grignotant les budgets destinés au service de la dette et sapant la croissance.

Kristalina Georgieva a mis en garde contre tout relâchement de la part des économies avancées « d’importance systémique » qui « négligent leur situation budgétaire » et ne parviennent pas à maîtriser leur dette comme les économies en développement ont été contraintes de le faire.

Les vulnérabilités liées à la dette de nombreuses économies en développement constituent un « obstacle majeur » à la croissance inclusive, a déclaré le ministre nigérian des Finances, Taiwo Oyedele, qui préside le Groupe des 24 pays en développement , avertissant que les gouvernements membres étaient de plus en plus confrontés à un fardeau de la dette croissant.

Taiwo Oyedele a indiqué que, selon les estimations, les pays en développement payaient 500 milliards de dollars de plus pour leur dette que les pays développés, alors même qu’ils doivent faire face à des déficits croissants.

Cette semaine, le FMI exhorte les pays à prendre des mesures politiquement douloureuses pour maîtriser leurs budgets. Il a notamment salué le Royaume-Uni , seule grande économie avancée à avoir établi des plans clairs visant à réduire l’endettement public au cours des prochaines années, mais l’a exhorté à maintenir le cap à quelques semaines seulement de la présentation des projets budgétaires par le nouveau gouvernement britannique.

Peu de gouvernements tiennent compte des appels du FMI en faveur d’une réduction de l’endettement, a déclaré Josh Lipsky, vice-président chargé de l’économie internationale à l’Atlantic Council, qui participe aux réunions de Bangkok.

« La France, l’Allemagne et les États-Unis doivent tous procéder à un assainissement budgétaire, mais ils vont dans la direction opposée », a déclaré Josh Lipsky. « Je crains qu’il ne faille une crise pour qu’ils se réveillent et réalisent que c’est ce qu’il faut faire. »