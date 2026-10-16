RÉSUMÉ 1-La directrice générale du FMI appelle à la coopération en matière d'IA et de risques liés à la guerre, tandis que les États-Unis saluent la dynamique économique

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* Les États-Unis estiment que le FMI devrait également se concentrer sur les chocs économiques positifs

* La directrice générale du FMI s'inquiète du retard pris par les pays en développement

* Les marchés reflètent des inquiétudes croissantes concernant l'IA

* Le FMI et la Banque mondiale constatent une hausse de la demande de prêts

par Andrea Shalal

La directrice générale du FMI a appelé vendredi les dirigeants mondiaux à coopérer face aux multiples risques économiques, notamment les progrès rapides de l’IA et une guerre prolongée au Moyen-Orient, tandis que Washington saluait ce qu’il considère comme une dynamique économique menée par les États-Unis.

Ces points de vue divergents ont résonné tout au long des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont tenues cette année, alors que les responsables financiers et les banquiers centraux du monde entier faisaient le point sur une économie mondiale secouée par une inflation élevée et une hausse des taux d’intérêt qui ont freiné la croissance et accru les inégalités.

Le FMI a légèrement revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance mondiale à 3,1 % en 2026 , un chiffre bien inférieur à la moyenne historique, tout en soulignant les risques importants pour la croissance et la stabilité financière liés à une éventuelle fin du boom des investissements dans l’IA, à l’augmentation des niveaux d’endettement et au conflit en cours au Moyen-Orient.

Sans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz par Téhéran, qui ont provoqué un choc énergétique mondial de grande ampleur, le FMI a déclaré qu’il se serait attendu à ce que l’IA stimule une croissance bien plus forte.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré vendredi que la rapidité même des évolutions technologiques venait s’ajouter à la longue liste des défis, parmi lesquels les perturbations du système commercial mondial, les prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi que les conflits qui perdurent, autant de facteurs qui menaçaient d’élargir le fossé entre les économies avancées et les populations pauvres de la planète.

Les marchés obligataires, a-t-elle ajouté, percevaient clairement ces risques, les rendements des emprunts d’État à 10 ans aux États-Unis, en Allemagne et au Japon ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis des décennies.

« Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est une coopération internationale urgente et concrète », a déclaré Mme Georgieva, première directrice générale du FMI issue d’une économie de marché émergente, lors d’une séance plénière vendredi. Lors d’une table ronde qui a suivi, elle a confié passer des nuits blanches à s’inquiéter de la manière de réglementer l’IA et de veiller à ce que les pays les plus pauvres ne soient pas laissés pour compte face à son développement fulgurant.

La sous-secrétaire au Trésor américain, Erin Browne, lors d’un entretien téléphonique avec des journalistes, a rejeté ces mises en garde, saluant les records atteints par le marché boursier américain, la vigueur de la production économique américaine et l’amélioration de la situation économique au Japon.

« Le FMI doit adopter une approche plus équilibrée pour évaluer les perspectives économiques mondiales », a-t-elle déclaré, ajoutant: “L’économie mondiale a fait preuve d’une résilience considérable, la forte croissance américaine contribuant à soutenir la stabilité économique et financière au sens large.”

Elle a estimé que le Fonds devrait accorder une importance égale aux “opportunités de chocs économiques positifs, en particulier ceux générés par l’innovation et la super-intelligence américaines, l’abondance énergétique et les réformes visant à améliorer la productivité”.

Les politiques du président américain Donald Trump en matière de fiscalité, de commerce, d’énergie et de déréglementation ouvrent la voie à des investissements plus importants, à une productivité accrue et à une croissance économique durable, a-t-elle déclaré.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'IA FRAPPENT LES MARCHÉS BOURSIERS

Les actions des marchés émergents ont connu une forte volatilité ces dernières semaines, secouées par les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt américains qui ont entraîné une forte augmentation des coûts d’emprunt. Les principaux marchés ont également été touchés par les inquiétudes croissantes concernant le cycle d’investissement dans l’IA.

Les actions sud-coréennes ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire en 18 ans , les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du boom de l'IA, tandis que le marché boursier japonais a perdu 5,4% au cours de la semaine.

Eli Remolona, gouverneur de la Banque centrale des Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas), a déclaré lors d’une table ronde organisée par le FMI en début de semaine qu’il craignait que l’Asie n’ait pas tiré les leçons de la crise financière dévastatrice qu’elle a connue à la fin des années 1990.

Avant que la crise financière asiatique n’éclate en 1997, les économies attiraient d’énormes flux de capitaux, ce qui avait poussé la Banque mondiale à parler du “miracle de l’Asie de l’Est”, a expliqué M. Remolona.

“Les investissements ont afflué en Asie, puis la crise a éclaté, car ce n’était pas vraiment un miracle. Je pense que nous devons nous en souvenir. Nous devons nous prémunir contre ce genre de crise”, a-t-il déclaré mercredi. “Nous n’avons pas vraiment déployé beaucoup d’efforts pour analyser ce type de crise.”

Illustrant la vulnérabilité face aux revirements soudains, les actions indonésiennes ont chuté de 11,6% vendredi, leur plus forte baisse journalière en 28 ans , après que le fournisseur mondial d’indices MSCI a déclaré que le marché indonésien ne méritait plus le statut de “marché émergent”.

Des responsables du FMI et de la Banque mondiale ont indiqué cette semaine qu’ils constataient une demande accrue pour les programmes de subventions et de prêts.

Christian Mummsen, responsable de la stratégie au FMI, a déclaré que les prêts à faible taux d’intérêt accordés par le FMI aux pays à faibles revenus avaient quadruplé depuis la pandémie de COVID-19, et que la demande devrait rester forte. Environ 60% des financements du FMI depuis le début de la pandémie ont été destinés aux pays à faibles revenus, a-t-il précisé.

Les pays en développement expriment de plus en plus ouvertement leurs préoccupations. Cette semaine, la Barbade a rejoint un groupe de pays appelant à la création d’un panel international chargé de lutter contre les inégalités , invoquant les tensions géopolitiques, le changement climatique et les progrès technologiques rapides qui pourraient creuser davantage le fossé entre les nations riches et les nations plus pauvres.