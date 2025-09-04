Ressuscité, le Vitesse Arnhem revient en D2 néerlandaise
Un jumelage avec Lourdes est-il prévu ?
Un miracle s’est produit aux Pays-Bas. Il y a moins d’un mois, le Vitesse Arnhem avait perdu son statut professionnel après un dernier recours rejeté par la Fédé néerlandaise et se dirigeait donc vers la mort assurée. Mercredi, la donne a changé : la Cour d’appel a annulé le jugement du tribunal civil et permet donc au club de revenir en Eerste Divisie, deuxième division nationale.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer