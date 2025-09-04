 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ressuscité, le Vitesse Arnhem revient en D2 néerlandaise
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 09:44

Ressuscité, le Vitesse Arnhem revient en D2 néerlandaise

Ressuscité, le Vitesse Arnhem revient en D2 néerlandaise

Un jumelage avec Lourdes est-il prévu ?

Un miracle s’est produit aux Pays-Bas. Il y a moins d’un mois, le Vitesse Arnhem avait perdu son statut professionnel après un dernier recours rejeté par la Fédé néerlandaise et se dirigeait donc vers la mort assurée. Mercredi, la donne a changé : la Cour d’appel a annulé le jugement du tribunal civil et permet donc au club de revenir en Eerste Divisie, deuxième division nationale.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank